Marsiglia, Longoria sbotta: "Ligue 1 campionato di me***! Se la Superlega chiama andiamo subito"

"Questa è corruzione, vera corruzione". Il presidente del Marsiglia Pablo Longoria è una furia al termine della partita persa 3-0 contro l'Auxerre. Il presidente aveva lasciato la tribuna in seguito all'espulsione per doppia ammonizione di Derek Cornelius al 63', poi si è sfogato coi cronisti presenti accusando non solo l'arbitraggio, ma tutto il sistema calcio francese. Come riportato da L'Equipe, il numero uno dell'OM ieri sera non le ha mandate a dire: "Era tutto previsto, organizzato, a partire dal cartellino di Balerdi contro l’Angers", che ha portato alla squalifica per la partita del capitano in occasione della partita incriminata. "È un campionato di m***a, se ci chiama la Superlega andiamo subito".

Anche l'ex attaccante della nazionale e della Juventus Fabrizio Ravanelli, consigliere di Pablo Longoria, ha commentato gli episodi: "L'hanno visto tutti, l'ha visto la Francia. Stasera il signor Stinat ha fatto quello che voleva! È un arbitraggio scandaloso! Ha dato un cartellino rosso a Cornelius con un secondo giallo, è stato inaccettabile. Ha preso palla, l'hanno visto tutti". Da capire se ci saranno ulteriori conseguenze, di sicuro la situazione in casa Marsiglia non è la migliore dopo quanto accaduto in casa dell'Auxerre. A rincarare la dose anche Roberto De Zerbi: "Abbiamo giocato male, loro hanno giocato meglio di noi. Ma il rigore a Quentin Merlin, per me è chiaro. Il cartellino rosso... è uno scandalo".