Matic riparte dal Lione: l'ex Roma lascia ufficialmente il Rennes

vedi letture

Nemanja Matic è ufficialmente un nuovo giocatore del Lione. Dopo aver lasciato in estate la Roma per il Rennes, il centrocampista serbo ha lasciato il club francese dopo appena sei mesi, trasferendosi al Lione, con cui ha firmato un contratto fino al 2026. Matic, 35 anni, aveva richieste anche da Turchia e diversi altri stati, ma ha preferito restare in Francia, trasferendosi al Lione, con cui lotterà per mantenere la categoria.