Mbappé, no secco all'Arabia: rifiutato l'incontro con l'Al-Hilal

Kylian Mbappé ha rifiutato il possibile trasferimento in Arabia. come riportato da varie testate, il francese, in rotto totale con il Psg, avrebbe rifiutato l'incontro con la delegazione dell'Al-Hilal, negando di fatto qualsiasi possibilità di trasferimento nel campionato che in questa sessione di mercato sta stupendo il mondo con trasferimenti record.