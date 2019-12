Milan Club Montreal, raccolta fondi per i bisognosi

Per sostenere le famiglie bisognose di Montreal durante le feste, il Milan Club Montreal ha organizzato una raccolta fondi. Beni alimentari e giocattoli per la Welcome Hall Mission. Questa organizzazione aiuta le famiglie di Montreal che hanno bisogno d'aiuto, particolarmente quelli senza tetto.

Grazie al sostegno dei soci, amici e tifosi rossoneri in tutto il mondo, sono stati raccolti fino ad ora un totale di $1,880.