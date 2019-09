Milan, Piatek nel mirino del Chelsea. Ma dipende dall'appello dei blues

C'è fiducia in casa Chelsea nel buon esito dell'appello presentato contro il blocco del mercato per la finestra di mercato di gennaio. I blues, fa sapere il Sun, mette già nel mirino cinque giocatori in caso potesse tornare ad operare già in inverno. Fra gli obiettivi un centravanti e l'identikit è quello di Krzystof Piatek. L'attaccante polacco non è partito nel migliore dei modi col nuovo Milan di Marco Giampaolo mentre Lampard cerca un giocatore da alternare a Tammy Abraham, considerate le bocciature di Giroud e Batshuayi.