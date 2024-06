Mondiale per Club FIFA, Ancelotti e Real Madrid fanno dietrofront: "Mai messa in discussione la partecipazione"

In seguito all'intervista di Carlo Ancelotti pubblicata questa mattina da "Il Giornale", in cui l'allenatore del Real Madrid ha commentato così il prossimo Mondiale per Club FIFA: "La Fifa se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo. Come noi altri club rifiuteranno l'invito", è arrivata una doppia smentita sull'argomento, sia dal Real Madrid che dall'allenatore stesso.

Questo il comunicato del club spagnolo: "Il Real Madrid CF comunica che in nessun momento è stata messa in discussione la sua partecipazione alla nuova Coppa del Mondo per club che sarà organizzata dalla FIFA nella prossima stagione 2024/2025. Il nostro Club gareggerà quindi, come previsto, in questa competizione ufficiale che affrontiamo con orgoglio e con il massimo entusiasmo per far sognare ancora con un nuovo titolo i nostri milioni di tifosi in tutto il mondo".

Questo il tweet dell'allenatore: "Nella mia intervista a Il Giornale, le mie parole sulla Coppa del Mondo per Club non sono state interpretate nel modo in cui intendevo. Non c'è niente di più lontano dal mio interesse che rifiutare la possibilità di giocare un torneo che considero una grande opportunità per continuare a lottare per titoli importanti con il Real Madrid".