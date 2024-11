Mondiale per Club, il trofeo creato con Tiffany: "Finitura placcata in oro 24 carati"

vedi letture

La FIFA ha svelato quest'oggi il trofeo creato in collaborazione con 'Tiffany & Co.' che verrà assegnato alla squadra che avrà la meglio nel prossimo Mondiale per Club che andrà in scena negli Stati Uniti la prossima estate dal 15 giugno al 13 luglio. Questo il comunicato con cui vengono spiegati tutti i dettagli del trofeo: "Dotato di una finitura placcata in oro 24 carati, il trofeo della Coppa del mondo per club FIFA presenta intricate iscrizioni incise al laser su entrambi i lati, che mostrano testi e immagini che ritraggono la ricca storia del calcio. Le iscrizioni includono una mappa del mondo e i nomi di tutte le 211 associazioni membri della FIFA e delle sei confederazioni, che rappresentano la diversità geografica e culturale di questo bellissimo gioco. Il disco centrale del trofeo mostra una serie di icone che catturano le tradizioni del calcio, inclusi i simboli degli stadi, delle attrezzature e una mappa del mondo.

Il trofeo presenta anche incisioni in 13 lingue e in Braille, evidenziando ulteriormente lo spirito inclusivo del gioco globale e garantendo che l'eredità del torneo sia accessibile a un pubblico diversificato in tutto il mondo. È disponibile lo spazio per incidere al laser gli stemmi dei club vincitori delle 24 edizioni del torneo. Inoltre, il trofeo può trasformarsi da scudo in una struttura sfaccettata e orbitale: un design adattabile che stabilisce una potente struttura visiva".

Il prossimo 5 dicembre a Miami verranno effettuati i sorteggi del torneo. Il prossimo 30 novembre, al termine di Atletico Mineiro-Botafogo, si conoscerà l'ultima partecipante a un torneo che comprende 32 squadre, tra cui Inter e Juventus.