Nazionali, Calzona: "Spalletti? Non ha sbagliato, ci vuole tempo"

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Al di là dei risultati penso che abbiamo proposto un buon calcio, propositivo. C'è rammarico per il finale con l'Inghilterra, ma questo è il calcio. Io sono molto felice di quello che abbiamo fatto. Vogliamo continuare a fare bene, in Nations League arriveremo con entusiasmo e ce la giochiamo". Francesco Calzona, ct della Slovacchia, ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1 si dichiara soddisfatto del percorso a Euro 2024. Per l'ex allenatore del Napoli, però, non può mancare anche un commento sull'Italia: "Io non penso che Spalletti abbia sbagliato.

In Nazionale ci vuole tempo, lui è entrato in corsa e ha avuto davvero poco tempo per plasmare la squadra. É una questione di tempo. C'era bisogno di raggiungere subito risultati, e non è facile farli e dare anche bel gioco in poco tempo. Dobbiamo avere pazienza, non è vero che in Italia non ci sono talenti, ci sono ma serve tempo. Le Nazionali sono tutte cresciute, e quelle che hanno potuto lavorare più di un anno hanno portato risultati". (ANSA).