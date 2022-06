Nunez al Liverpool, è fatta: bruciata la concorrenza dello United

MilanNews.it

Darwin Nunez al Liverpool è un affare fatto. Lo scrive dal Portogallo SicNoticias, che spiega come l'attaccante uruguaiano sia pronto a firmare con i Reds, con cui aveva raggiunto negli scorsi giorni un accordo per un quinquennale da sei milioni l'anno. Nunez avrebbe già comunicato la sua decisione alla famiglia e agli amici e per il suo trasferimento in Inghilterra si attenderebbe solo l'ultimo ok del Benfica all'offerta presentata dal Liverpool, che soddisferebbe le richieste dei portoghesi. Bruciata la concorrenza del Manchester United, l'uruguaiano raggiunge Liverpool e può dar via ad un valzer delle punte, sbloccando il passaggio di Sadio Mané al Bayern Monaco e quello di Robert Lewandowski dai bavaresi al Barcellona.