Pavlovic e Jovic convocati dalla Serbia per i prossimi impegni

Si sta avvicinando il momento degli impegni in Nazionale. Il 20 e il 23 marzo saranno due date cruciali per la Serbia, impegnata nei playoff per mantenere la divisione "A" della UEFA Nations League: sul proprio cammino ci sarà l'Austria, con il match d'andata in programma a Vienna e il ritorno invece destinato a Belgrado. Il commissario tecnico della Nazionale, Dragan Stojkovic, ha reso noto l'elenco allargato dei convocati per le due sfide designate.

Chiamati a rapporto diversi giocatori di Serie A, dai milanisti Pavlovic e Jovic, passando per Samardzic (Atalanta) e l'attesissimo Dusan Vlahovic dalla Juventus. Oltre a questi anche vecchie conoscenze di passaggio per il campionato italiano come Milenkovic (ex Fiorentina), l'ex Torino Lukic e Jan Carlo Simić, passato per il Milan prima di trasferirsi all'Anderlecht.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Predrag Rajkovic, Dorde Petrovic, Aleksandar Jovanovic.

Difensori: Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic, Milos Veljkovic, Strahinja Erakovic, Jan Carlo Simic, Srdan Babic, Nemanja Gudelj, Aleksa Terzic, Ognjen Mimovic.

Centrocampisti: Sasa Lukic, Nemanja Maksimovic, Mirko Topic, Sasa Zdjelar, Lazar Samardzic, Andrija Maksimovic, Veljko Birmancevic, Stefan Mitrovic, Andrija Zivkovic.

Attaccanti: Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Nikola Stulic, Mihajlo Cvetkovic.