Premier League, Regno Unito in lutto per la scomparsa della Regina: domani la decisione sul rinvio

Come riferisce Sky Sports non sono attesi per la serata di oggi annunci sul rinvio o meno della prossima giornata di Premier League. La Gran Bretagna in questi momenti infatti si sta stringendo attorno alla famiglia reale per la scomparsa, a 96 anni, della regina Elisabetta II a cui faranno seguito 10 giorni di lutto in vista dei funerali. Secondo l'emittente inglese nella mattinata di domani ci sarà un vertice fra i vari organi che guidano gli sport britannici per decidere come procedere e definire assieme al Dipartimento per la cultura, i media e lo sport le linee guida da seguire in questi giorni di lutto nazionale.