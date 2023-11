Premier, salgono gli infortuni: United e Newcastle a quota 14 da inizio stagione. Il Milan però batte tutti

Un articolo della BBC riporta gli infortuni stagionali delle squadre di Premier League: le squadre che ne hanno avuti di più finora sono il Manchester United e il Newcastle, entrambe a quota 14. Curioso come il Milan, in Italia, batta questi numeri con preoccupante facilità: sono infatti 24 gli infortuni totali per i rossoneri, di cui 16 muscolari.