Promes sempre più nei guai: il Tribunale lo condanna a 6 anni di carcere

Guai senza fine per Quincy Promes. Il tribunale di Amsterdam ha condannato il il giocatore dello Spartak Mosca a sei anni di carcere per traffico di droga. L'attaccante era finito sotto processo per aver importato più di 1.300 chili di cocaina dal Brasile nel 2022. Promes, che non è mai stato presente durante tutte le fasi del processo, ha negato ogni accusa. Il Pubblico Ministero, che aveva chiesto 9 anni di reclusione, aveva rivelato che la droga era stata nascosta all'interno di alcuni pacchi che avrebbero dovuto contenere in realtà "sale brasiliano". Inoltre, sarebbero state intercettate telefonate e messaggi che dimostravano il coinvolgimento di Promes.

Non è il primo guaio con la giustizia per l'ex calciatore di Ajax e Siviglia. La Corte d'appello di Amsterdam ha confermato una settimana fa la sentenza emessa lo scorso giugno dall'Alta Corte della capitale olandese. Di conseguenza, il calciatore è stato giudicato responsabile dei danni arrecati a suo cugino ed è stato condannato a 18 mesi di carcere, oltre a un risarcimento nei confronti della vittima di 7.000 euro. Promes ha presentato subito ricorso.

Il caso - Nel 2020 era stato condannato a un anno e mezzo di carcere per aggressione aggravata: aveva pugnalato suo cugino dopo una discussione. L'uomo ha dichiarato di soffrire ancora per le ferite riportate, sia fisiche che mentali, e di non essere più in grado di lavorare.