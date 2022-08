PSG, Galtier annuncia Renato Sanches: "Arriva oggi pomeriggio"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nel corso della conferenza stampa in corso, a due giorni dall'esordio del PSG in Ligue 1, Cristophe Galtier ha annunciato l'ormai imminente arrivo di Renato Sanches, che nelle prossime ore sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain: "Renato Sanches è atteso questo pomeriggio. C'era questa occasione per prendere un giocatore che conosceva la Ligue 1 e di altissimo livello e l'abbiamo preso. È un giocatore che ha qualità diverse dai nostri giocatori in rosa. È esplosivo, sa rompere le linee e incassare a livello difensivo. Non ha fatto la preparazione con il Lille e quindi sarà in ritardo rispetto ai compagni".