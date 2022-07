Psg, i francesi non faranno nessuna offerta per Cristiano Ronaldo

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella giornata di ieri in Inghilterra hanno lanciato la clamorosa indiscrezione. Cristiano Ronaldo ha chiesto la cessione al Manchester United, il fenomeno portoghese vuole giocare in Champions. Subito hanno iniziato a spuntare squadre interessate alle prestazioni di CR7, dal Napoli al Chelsea, passando per il Bayern Monaco. Come riporta The Athletic c'è una squadra che, incredibilmente, non è interessata all'ex Juve e Real. Stiamo parlando del PSG. Il ricco club francese, che vanta in rosa fenomeni come Messi, Neymar e Mbappé, non ha nessuna intenzione di fare un'offerta per CR7, nonostante in passato il portoghese sia stato accostato più volte ai parigini.