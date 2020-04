PSG, Kurzawa nel mirino di tre squadre italiane. Ma il francese dà la priorità al Barcellona

Secondo quanto riportato da Sport Lawyn Kurzawa ha dato priorità al Barcellona per un trasferimento. Il francese è in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain, dove peraltro è chiuso da Juan Bernat. A gennaio Kurzawa è stato molto vicino alla Juventus, in uno scambio che avrebbe visto Mattia De Sciglio fare il percorso inverso. Fra le squadre che lo seguono vi sono Chelsea, Arsenal, Liverpool in Inghilterra, ma anche tre squadre italiane: Milan, Inter e Napoli.