Quale futuro per Klopp? In Germania: "Borussia, Bayern o Nazionale, ma può anche ritirarsi"

Un giorno fa Jurgen Klopp ha sconvolto la Premier League e non solo, annunciando l'addio al Liverpool a fine stagione, nove anni dopo il suo approdo ad Anfield. Il tecnico tedesco ha raccontato di non avere più energie per proseguire, decidendo così di lasciare i Reds al termine del campionato, prendendosi poi un anno sabbatico prima di ripartire.

Ma quale futuro per Klopp?

E questa mattina in Germania, la patria di Klopp, ci si interroga su quello che sarà il futuro del tecnico dopo l'anno sabbatico che ha intenzione di prendersi. Le opzioni portano ad un possibile ritorno in Bundesliga, con una romantica nuova avventura al Borussia Dortmund che non è da scartare, così come le opzioni Bayern Monaco e Nazionale. Ma non è da escludere nemmeno un possibile ritiro per l'allenatore, che a 56 anni potrebbe chiudere anzitempo la carriera.