Qualificazioni Qatar 2022, Russia out e Polonia in finale. Dalla Svezia: "Scelta sportivamente folle"

Con l'esclusione della Nazionale russa dai playoff di qualificazione al Mondiale 2022 decisa dalla FIFA per il conflitto in corso in Ucraina la Polonia si è qualificata d'ufficio per la finale del Gruppo B.

Una scelta, questa, che non è piaciuta alla Federcalcio svedese (altra nazione inserita nello stesso raggruppamento assieme alla Repubblica Ceca) che si è esposta attraverso alcune dichiarazioni del presidente della stessa federazione Hakan Sjostrand: "La decisione più ragionevole sarebbe sta quella di trovare un nuovo avversario per la Polonia in semifinale. Comprendiamo bene che questo sia un problema di difficile soluzione per la FIFA, ma nonostante tutto dovrebbe prevalere il principio secondo cui tutte le squadre competono nelle medesime condizioni, ovvero affrontando due partite per accedere alla fase finale del Mondiale".

Sul tema, poi, si è espresso anche il ct della Svezia Janne Andersson definendo la scelta della FIFA "completamente folle dal punto di vista sportivo".