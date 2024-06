Real Madrid, Ancelotti su Kroos: "Se cambiasse idea noi siamo ancora qui"

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti, sabato sera a Wembley ha vinto la 15esima Champions League della sua storia battendo per 2-0 il Borussia Dortmund grazie alle reti di gol di Dani Carvajal e Vinícius Júnior, entrambe arrivate nella ripresa. Al termine del match e quindi in conferenza stampa, Ancelotti ha parlato così di Toni Kroos, centrocampista tedesco alla sua ultima partita con i 'Blancos' prima del ritiro (dopo gli Europei) dal calcio giocato. Queste le sue dichiarazioni:

"Toni è una leggenda di questo club, ovviamente penso che tutti i tifosi del Real Madrid lo ringrazino per tutto quello che ha fatto, non solo a livello di gioco ma anche come professionista, in tutti questi anni non ha mai deluso come uomo in questi 10 anni. Gli ho detto che se cambiasse idea noi siamo qui".