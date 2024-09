Real Madrid, mal di pancia Guler? Un gesto dopo la vittoria col Betis non è passato inosservato

vedi letture

Con la maglia della Turchia aveva incantato, al punto da far scrivere a diversi quotidiani in Spagna che questa può essere la stagione della sua definitiva esplosione ai massimi livelli. Invece Arda Guler nell'annata che è appena cominciato ha collezionato appena 99 minuti in campo in tre partite e ha cominciato da titolare una sola volta.

Non un grande impiego per il talento turco, che sperava in una partenza migliore dal punto di vista del minutaggio. Proprio per questa ragione Guler non sarebbe felicissimo in questo momento al Real Madrid e lo testimonia anche il fatto che dopo l'ultimo successo contro il Betis non è rimasto insieme ai compagni a festeggiare ma si è fiondato negli spogliatoi per andar via. Che possa essere l'inizio di un mal di pancia?

Nella sede del Real Madrid, comunque, nessuna preoccupazione. Se l'impazienza e la frustrazione di Güler non devono certo passare inosservate, le Merengues ritengono sia giusto mantenere la calma. La stagione è ancora lunga e va ricordato che la Casa Blanca potrebbe disputare un massimo di 72 partite. Un programma fitto che dovrebbe permettere ad Arda Güler di mettersi in mostra. A riportarlo è l'edizione di ieri di As.