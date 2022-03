Regno Unito, il governo sanziona Abramovich: arriva la risposta del Chelsea

MilanNews.it

Il Chelsea ha risposto con un comunicato ufficiale alla sanzione per Abramovich: "In virtù della sua proprietà al 100 del Chelsea FC e delle sue entità affiliate, il Chelsea FC sarebbe normalmente soggetto allo stesso regime sanzionatorio di Roman Abramovich. Tuttavia, il governo del Regno Unito ha rilasciato una licenza generale che consente al Chelsea di continuare alcune attività. Giocheremo le partite delle squadre maschili e femminili, ora rispettivamente contro Norwich e West Ham, poi intendiamo avviare discussioni col governo del Regno Unito in merito alla portata della licenza. Ciò includerà la richiesta di autorizzazione per la modifica della licenza al fine di consentire al Club di operare nel modo più normale possibile. Cercheremo inoltre indicazioni dal governo del Regno Unito sull'impatto di queste misure sulla Chelsea Foundation e sul suo importante lavoro nelle nostre comunità. Il Club darà nuovi aggiornamenti quando riterrà opportuno farlo".