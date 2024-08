Renato Sanches torna al Benfica: si allena già con la squadra

Si sta concretizzando in queste ore il trasferimento di Joao Neves dal Benfica al Paris Saint-Germain: il centrocampista della nazionale portoghese è atteso a Parigi in giornata per sottoporsi alle visite mediche e firmare un contratto quinquennale con i parigini fino al 30 giugno 2029.

È imminente dunque l'ufficialità del trasferimento di João Neves alla corte di Luis Enrique, in una trattativa che permetterà al Benfica di guadagnare 60 milioni di euro, più 10 milioni di bonus. Con annesso il ritorno di Renato Sanches al Da Luz, in prestito dai francesi a titolo gratuito. Stando a quanto rivela A Bola, il centrocampista ex Roma ha superato le visite mediche con il Benfica e si è già unito alla squadra in Algarve.

Se tra Benfica e PSG c'erano ancora alcuni dettagli da smussare per il suo arrivo dunque, puntualmente superate, fra il giocatore, il suo entourage ed il PSG era tutto fatto da tempo, tanta era la voglia di Neves di approdare in Ligue 1. Neves ha rifiutato la proposta di rinnovare il contratto con il Benfica, accettando invece la corte del PSG dove andrà a guadagnare decisamente di più, oltre che a condividere lo spogliatoio con molte stelle mondiali alzando il livello delle proprie ambizioni