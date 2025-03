Rinviata per maltempo Villareal-Espanyol: decisione presa quando le due squadre e parte del pubblico erano già all'interno dello stadio

vedi letture

(ANSA) - MADRID, 03 MAR - E' stato rinviato per maltempo l'incontro Villareal-Espanyol, valevole per la 26/a giornata della Liga spagnola, con calcio d'inizio previsto alle 21. Durante la giornata, nella provincia di Castellón, in cui si trova anche la cittadina di Villareal, è stata attivata un'allerta rossa per forti precipitazioni. La decisione di rinviare la partita a data da destinarsi è stata presa quando le due squadre e parte del pubblico erano già all'interno dello stadio La Cerámica, il campo casalingo del Villareal. (ANSA).