Roma, piace Ricardo Rodriguez del Milan

Altro nome per la difesa della Roma, che potrebbe subire nuovi cambi nella prossima estate. Secondo quanto riporta il portale olandese ed.nl, la società giallorossa avrebbe messo gli occhi su Ricardo Rodriguez, ex terzino del Milan finito in prestito al PSV Eindhoven e che non sembra comunque rientrare nei piani del club rossonero. In casa Roma c'è da piazzare il solito Florenzi, mentre a sinistra si cerca un vice Kolarov.