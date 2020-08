Secondo quanto riporta la Bild, il Lipsia ha deciso di non riscattare Patrik Schick: l'attaccante tornerà quindi alla Roma, la quale cercherà comunque di venderlo in questa finestra di mercato. Sul giocatore ceco, che negli scorsi mesi è stato accostato anche al Milan, ci sono per esempio Hertha Berlino, Bayer Leverkusen e Torino.