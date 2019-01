Sky Sports UK - Chelsea vicino a Barella del Cagliari e a Paredes dello Zenit

Secondo quanto riferisce Sky Sports, il Chelsea di Sarri sarebbe vicino a trovare un accordo sia con il Cagliari per Niccolò Barella, sia con lo Zenit San Pietroburgo per Leandro Paredes.

BREAKING: Sky sources: @ChelseaFC close to agreeing deals for Cagliari midfielder Nicolo Barella and Zenit St Petersburg midfielder Leandro Paredes. #SSN pic.twitter.com/6XUJynELdi