In Spagna, ci sono stati altri 743 decessi per il coronavirus, che fanno salire così il numero dei morti a 13798 dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda i contagiati, c'è stato un aumento di 5478 positivi in più rispetto a ieri, mentre sono 7069 i pazienti che hanno bisogno di essere ricoverati in terapia intensiva.