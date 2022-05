Sport - Kessie e Christensen in attesa: al momento il Barcellona non possono registrare nuovi giocatori

Fonte: tuttomercatoweb.com

La situazione finanziaria del Barcellona continua a essere preoccupante e il club spera di riuscire a registrare alcune operazioni nelle prossime settimane per poter fare mercato in modo sereno. I blaugrana hanno già ingaggiato Andreas Christensen e Franck Kessié ma non hanno ancora presentato né ufficializzato i trasferimenti perché al momento non possono registrare nuovi giocatori. Questa, secondo Sport è la causa che ha portato a un ritardo nell'annuncio de rinnovo di Sergi Roberto e nella trattativa per l'ingaggio di Robert Lewandowski.