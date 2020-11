Sport - Milan, la concorrenza per Szoboszlai aumenta ogni giorno: ci sono anche Real, Bayern e Arsenal

Tutti pazzi per Dominik Szoboszlai. Come sottolinea questa mattina il quotidiano Sport, Arsenal, Bayern e Real Madrid sono in corsa col Milan per acquistare il giovane talento del Red Bull Salisburgo e della Nazionale ungherese. Già vicino al grande salto, proprio in maglia rossonera, quando il 'Diavolo' sembrava a un passo da Rangnick, il fantasista classe 2000 si prepara così a vivere un'estate (o magari già un inverno) da protagonista assoluto sul mercato. Per lui, in quest'avvio di stagione, si contano già 5 gol e 9 assist in 13 partite tra campionato e coppe.