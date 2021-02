SPORTbible - Presunti insulti etnici a Ibra durante Stella Rossa-Milan. Lo svedese non ha reagito

SPORTbible riporta che ieri durante Stella Rossa-Milan erano presenti nello stadio di Belgrado alcuni tifosi serbi che hanno insultato pesantemente Zlatan Ibrahimovic durante la partita. L'attaccante rossonero ha radici balcaniche con la madre croata cattolica e il padre bosniaco musulmano che sono emigrati in Svezia: per insultarlo, i serbi avrebbero usato anche la parola "balija" che è un insulto offensivo ed etnico contro i bosniaci. L'attaccante svedese, che è rimasto in panchina per 90', non ha reagito e ha continuato a guardare il match dei suoi compagni di squadra.