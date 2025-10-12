Stojkovic rassegna le dimissioni da CT della Serbia: le sue parole
Il CT della Serbia Dragan Stojkovic ha rassegnato le dimissioni dopo la pesante ed inaspettata sconfitta della sua Nazionale contro l'Albania. Nel corso della conferenza stampa di ieri l'allenatore ha parlato con tono fermo e lucido, prendendosi tutte le responsabilità del caso: “Il risultato è stato davvero negativo, non me lo aspettavo e non doveva accadere. Me ne assumo la piena responsabilità. Non guiderò la squadra nella prossima partita contro Andorra”.
Il CT, in carica dal 2021, ha voluto però sottolineare anche i momenti positivi del suo percorso sulla panchina della Serbia: “Vado via con orgoglio. Ci sono state cose buone e buoni risultati. Non è una tragedia quando un allenatore va via: la Serbia avrà sempre in me un grande tifoso”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan