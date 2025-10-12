Stojkovic rassegna le dimissioni da CT della Serbia: le sue parole

Il CT della Serbia Dragan Stojkovic ha rassegnato le dimissioni dopo la pesante ed inaspettata sconfitta della sua Nazionale contro l'Albania. Nel corso della conferenza stampa di ieri l'allenatore ha parlato con tono fermo e lucido, prendendosi tutte le responsabilità del caso: “Il risultato è stato davvero negativo, non me lo aspettavo e non doveva accadere. Me ne assumo la piena responsabilità. Non guiderò la squadra nella prossima partita contro Andorra”.

Il CT, in carica dal 2021, ha voluto però sottolineare anche i momenti positivi del suo percorso sulla panchina della Serbia: “Vado via con orgoglio. Ci sono state cose buone e buoni risultati. Non è una tragedia quando un allenatore va via: la Serbia avrà sempre in me un grande tifoso”.