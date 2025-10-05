Ora gli infortuni preoccupano: Yamal soffre di nuovo di dolori al pube
(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Il Barcellona dovrà fare a meno di Lamine Yamal per almeno due-tre settimane, Il 18enne blaugrana, ;;tornato titolare mercoledì contro il Psg in Champions League, soffre di nuovo di dolori al pube "ricomparsi dopo la partita contro il PSG" ha scritto il Barcellona in una nota, aggiungendo che l'ala sarà fuori domenica contro il Siviglia in Liga e "per due o tre settimane". Yamal, che era stato convocato dal ct della Spagna Luis de la Fuente, salterà le due partite di qualificazione al Mondiale 2026 contro Georgia e Bulgaria. È in dubbio anche per le prossime partite del Barcellona, ;;tra cui il Clasico contro il Real Madrid del 26 ottobre. (ANSA).
Pubblicità
Dall'Estero
Le più lette
3 Capello: "Bartesaghi? Un vecchio difensore del Milan, che ho avuto la fortuna di allenare, mi ha dato garanzie sulle sue abilità"
Primo Piano
Tare: "Leao per noi fondamentale. Gimenez cresciuto tantissimo, sono convinto che farà una grande partita"
Luca SerafiniDa dove arriva quest'aria nuova. Ricci-Leao, i vedovi. La Juve, uno sfizio... San Siro, ci saranno altri colpi di scena. Riecco la Curva, grazie anche allo spogliatoio
Franco OrdineQuel sì che sarebbe piaciuto a Silvio. Uno stadio nuovo, due squadre, due dediche. Max: non fidarti dei nuovi “laudatores”
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com