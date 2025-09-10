Al Shabab, ricca spesa in Europa: in attesa di Yacine Adli pronti altri due acquisti

E' ricca spesa perl'Al Shabab in questa finestra di mercato, che portetà presto in Arabia anche vecchie conoscenze del nostro calcio. Infatti, in attesa di concretizzare il trasferimento di Yacine Adli dal Milan, la squadra araba si è portata avanti e ha chiuso altri acquisti. Due sono quelli che sono stati ufficializzati nel corso delle ultime ore: a Riad hanno definito l'arrivo del veterano della porta Marcelo Grohe (38 anni), che arriva a costo zero dopo aver risolto il precedente contratto con l'Al Kholood, e il giovane centrocampista Unai Hernandez (20 anni), spagnolo che è stato preso in prestito dai conterranei dell'Al Ittihad.

Così, nelle prossime ore arriveranno anche altri due annunci molto attesi come quelli riguardanti i rinforzi per il centrocampo. Stanno per firmare infatti anche lo svincolato Josh Brownhill (29 anni), reduce da una stagione da doppia cifra e promozione in Premier League da capitano del Burnley, e appunto Yacine Adli, in uscita dal Milan e in cerca di un definitivo riscatto per la sua carriera.