Dall'estero, il Besiktas travolto in campionato: l'ex Milan Abraham non segna da cinque partite
Arrivano notizie direttamente dalla Turchia, e quindi dal campionato dove gioca l'ex attaccante del Milan Tammy Abraham. Per lui, non è un buon momento visto soprattutto il brutto stop del suo Besiktas nel 6° turno della Super Lig turca. La squadra di Sergen Yalcin è stata travolta 3-0 dal Goztepe. 90 minuti per Tammy Abraham, rimasto a secco per la quinta partita consecutiva. Mezz'ora per Cengiz Under.
SUPER LIG, 6ª GIORNATA
Goztepe - Besiktas 3-0
Gonclerbirligi - Eyupspor
Antalyaspor - Kayserispor
Trabzonspor - Gaziantep
Basaksehir - Alanyaspor
Kocaelispor - Caykur Rizespor
Kasimpasa - Fenberbahçe
Samsunspor - Karagumruk
Galatasaray - Konyaspor
