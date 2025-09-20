Dall'estero, il Besiktas travolto in campionato: l'ex Milan Abraham non segna da cinque partite

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:00Dall'Estero
di Niccolò Crespi
fonte Tuttomercatoweb

Arrivano notizie direttamente dalla Turchia, e quindi dal campionato dove gioca l'ex attaccante del Milan Tammy Abraham. Per lui, non è un buon momento visto soprattutto il brutto stop del suo Besiktas nel 6° turno della Super Lig turca. La squadra di Sergen Yalcin è stata travolta 3-0 dal Goztepe. 90 minuti per Tammy Abraham, rimasto a secco per la quinta partita consecutiva. Mezz'ora per Cengiz Under.

