Bayern, il presidente onorario Hoeness contro il Barça: "Compri e poi finisci con 1,2 miliardi di debiti"

Tema pungente e per nulla scontato quello del Fair Play Finanziario, ma che probabilmente non ha mai scaldato il Barcellona e i suoi dirigenti. Infatti, il presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness, non si è trattenuto in seguito nel parlare delle finanze nel calcio durante una recente apparizione nel talk show tedesco 'Doppelpass' su Sport1.

"Avete visto il Barcellona? Il Barcellona è l'esempio perfetto di cosa succede quando compri, compri, compri e poi finisci con 1,2 miliardi di debiti e non puoi più fare nulla". Le sue parole sulle tecniche di manovra del club blaugrana.