Dall'estero, nuovo record per Depay: è il miglior marcatore della storia dell'Olanda

In Olanda si è fatta la storia. Sì, per davvero. Memphis Depay ha scritto un nuovo capitolo nella storia della nazionale olandese. Nel match di qualificazione contro la Lituania, l’attaccante del Corinthians ha siglato il gol che lo consacra come miglior realizzatore di sempre con la maglia degli Oranje.

La rete, arrivata all’11', non solo ha aperto le marcature contro la Lituazione, ma gli ha permesso di raggiungere quota 51 gol in nazionale, superando una leggenda come Robin van Persie, fermo a 50, e staccando anche Klaas-Jan Huntelaar, terzo con 42. Depay ha festeggiato così nel migliore dei modi la sua 104ª presenza con l’Olanda, a undici anni esatti dal suo debutto, avvenuto nell’ottobre 2013.