Milan, stasera c'è l'Udinese: Pulisic-Gimenez contro i "giganti" di Runjaic

Torna il weekend e di conseguenza torna la Serie A. Questa sera il Milan, dopo la vittoria di misura sul Bologna, sarà ospite in Friuli dell'Udinese per cercare la terza vittoria consecutiva. La Gazzetta dello Sport in prima pagina nell'edizione odierna titola: "Milan, assalto ai giganti. Pulisic-Gimenez sfidano una difesa di...colossi".

Il riferimento è al reparto arretrato messo in piedi da Kosta Runjaic, che tra Oumar Solet e Thomas Kristensen può contare su una coppia di centrali di spessore, non a caso il secondo dei due è il difensore con più duelli vinti nelle prime tre giornate di campionato. Un bel banco di prova per gli attaccanti di Massimiliano Allegri che dovranno provare a scardinare la difesa avversaria.