Milan, stasera c'è l'Udinese: Pulisic-Gimenez contro i "giganti" di Runjaic
MilanNews.it
Torna il weekend e di conseguenza torna la Serie A. Questa sera il Milan, dopo la vittoria di misura sul Bologna, sarà ospite in Friuli dell'Udinese per cercare la terza vittoria consecutiva. La Gazzetta dello Sport in prima pagina nell'edizione odierna titola: "Milan, assalto ai giganti. Pulisic-Gimenez sfidano una difesa di...colossi".
Il riferimento è al reparto arretrato messo in piedi da Kosta Runjaic, che tra Oumar Solet e Thomas Kristensen può contare su una coppia di centrali di spessore, non a caso il secondo dei due è il difensore con più duelli vinti nelle prime tre giornate di campionato. Un bel banco di prova per gli attaccanti di Massimiliano Allegri che dovranno provare a scardinare la difesa avversaria.
Pubblicità
Primo Piano
live mnAllegri: "Domani è una delle quattro partite più importanti del campionato: quando inizia bisogna accendere l'interruttore altrimenti ci facciamo del male"
Le più lette
3 Ganz racconta il suo trasferimento al Milan: "Su di me anche il Lecce, ma decisi di andare al Milan perchè volevo godermi Milano"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Luca SerafiniEppure il segreto è in difesa... Al Var dialoghi da bar. Gimenez pensi a De Ketelaere. Le rinunce della Curva. A San Donato ci credono ancora. Per chi tifa Abatantuono?
Franco OrdineQuel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresa
Carlo PellegattiLe praterie. Modric capo cordata. Galliani, il Mbappé dei dirigenti. L'invito di Infantino. La giacca di Allegri
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com