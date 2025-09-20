Letizia su Modric capitano al posto di Gabbia: "Secondo me poteva avere un grosso significato"

vedi letture

Il collega di Sportitalia Francesco Letizia ha parlato ai microfoni di MilanNews.it, lanciando una provocazione su quello che dovrebbe essere, o meglio, sarebbe potuto essere il capitano questa sera in occasione della sfida di questa sera del Milan contro l'Udinese:

"La mia domanda in conferenza sul capitano? Gliel'ho chiesa a posta, perché, ovviamente Gabbia sarebbe stata la risposta più semplice, e infatti è quella che è, però anche io ho pensato a Modric. Nel momento in cui ho fatto la domanda speravo nella sorpresa. Uno che ha fatto il capitano al Real Madrid, diventato già leader di questa squadra e che ha inciso, che ti ha fatto vincere l'ultima partita, secondo me poteva avere un grosso significato".