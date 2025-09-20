Letizia su Modric capitano al posto di Gabbia: "Secondo me poteva avere un grosso significato"
MilanNews.it
Il collega di Sportitalia Francesco Letizia ha parlato ai microfoni di MilanNews.it, lanciando una provocazione su quello che dovrebbe essere, o meglio, sarebbe potuto essere il capitano questa sera in occasione della sfida di questa sera del Milan contro l'Udinese:
"La mia domanda in conferenza sul capitano? Gliel'ho chiesa a posta, perché, ovviamente Gabbia sarebbe stata la risposta più semplice, e infatti è quella che è, però anche io ho pensato a Modric. Nel momento in cui ho fatto la domanda speravo nella sorpresa. Uno che ha fatto il capitano al Real Madrid, diventato già leader di questa squadra e che ha inciso, che ti ha fatto vincere l'ultima partita, secondo me poteva avere un grosso significato".
Pubblicità
News
Le più lette
3 Cuomo su Ricci: "Mi sembra sia uno di quelli che si renda conto di cosa sia il Milan e di cosa rappresenta in Italia e all'estero”
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Luca SerafiniEppure il segreto è in difesa... Al Var dialoghi da bar. Gimenez pensi a De Ketelaere. Le rinunce della Curva. A San Donato ci credono ancora. Per chi tifa Abatantuono?
Franco OrdineQuel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresa
Carlo PellegattiLe praterie. Modric capo cordata. Galliani, il Mbappé dei dirigenti. L'invito di Infantino. La giacca di Allegri
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com