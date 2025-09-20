Cuomo su Ricci: "Mi sembra sia uno di quelli che si renda conto di cosa sia il Milan e di cosa rappresenta in Italia e all'estero”

Il collega di TeleLombardia Michael Cuomo ha parlato ai microfoni di MilanNews.it di Samuele Ricci, giocatore che non è ancora riuscito a trovare tantissimo spazio ma che sta crescendo tantissimo, soprattutto fisicamente, sotto l'ala di Max Allegri, che anche ieri in conferenza ne ha parlato un gran bene:

"Il primo lavoro che Max Allegri sta facendo su Ricci è un lavoro fisico. Quando lui settimana scorsa parla di Ricci, e non a caso lo mette in campo e fa una prestazione, lui parla di un lavoro, "Gli sta venendo una gamba importante", dice [...].

Il Milan ha bisogno di questo. Si sta molto parlando da quando di fatto non c'è più Paolo Maldini "Il Milan ai milanisti", il "Milanismo". Io ho sempre detto, e dico sempre, che non identifico il "Milanismo" in persone, calciatori e dirigenti che sono stati al Milan e per quanto tempo sono stati. Io identifico il "Milanismo" in chi si rende conto cosa sia il Milan, e mi sembra di capire che Samuele Ricci sia uno di quelli che si renda conto, capace di rendersi conto, di cosa sia il Milan, di cosa rappresenta il Milan in Italia e all'estero, di cosa rappresenta il Milan per i suoi milioni di tifosi".