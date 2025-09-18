probabile formazione Verso Udinese-Milan: torna Pulisic, due ballottaggi

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

1 Terracciano

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 14 Modric 12 Rabiot 2 Estupiñan

11 Pulisic 7 Gimenez

Allenatore: Massimiliano Allegri (in panchina il vice Landucci)

A disposizione: 96 Torriani, 37 Pittarella; 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame, 33 Bartesaghi; 4 Ricci, 19 Fofana; 18 Nkunku, 25 Balentien.

Indisponibili: Leao, Jashari, Maignan

Squalificati: /

Diffidati: /

Ballottaggi: Pavlovic-De Winter (60-40); Loftus-Cheek-Fofana (51-49)

LE ULTIME DA MILANELLO

Giornate di lavoro intenso in vista della sfida di sabato sera al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. Trasferta difficile, con il Milan che dovrà fare sicuramente a meno di Massimiliano Allegri, squalificato per l'espulsione rimediata a San Siro contro il Bologna e per questo non sarà in panchina. Continua il lavoro anche degli infortunati e oggi c'è una notizia positiva da Milanello. Apprende la redazione di MilanNews.it che Strahinja Pavlovic ha svolto tutto l'allenamento in gruppo, mentre Mike Maignan e Rafa Leao hanno continuato con l'allenamento individuale: il portoghese prosegue nel suo percorso di recupero ed il portiere ha svolto una sessione personalizzata sul campo.

DOVE VEDERLA UDINESE-MILAN

Udinese-Milan | BluEnergy Stadium, ore 20.45

TV: Dazn, Sky

Web: MilanNews.it

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Doveri di Roma1

Guardalinee: Cecconi e Scatragli

Quarto uomo: Di Marco

Var: Meraviglia

Avar: Maresca