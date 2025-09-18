Verso Udinese-Milan: torna Pulisic, due ballottaggi
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)
1 Terracciano
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 14 Modric 12 Rabiot 2 Estupiñan
11 Pulisic 7 Gimenez
Allenatore: Massimiliano Allegri (in panchina il vice Landucci)
A disposizione: 96 Torriani, 37 Pittarella; 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame, 33 Bartesaghi; 4 Ricci, 19 Fofana; 18 Nkunku, 25 Balentien.
Indisponibili: Leao, Jashari, Maignan
Squalificati: /
Diffidati: /
Ballottaggi: Pavlovic-De Winter (60-40); Loftus-Cheek-Fofana (51-49)
LE ULTIME DA MILANELLO
Giornate di lavoro intenso in vista della sfida di sabato sera al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. Trasferta difficile, con il Milan che dovrà fare sicuramente a meno di Massimiliano Allegri, squalificato per l'espulsione rimediata a San Siro contro il Bologna e per questo non sarà in panchina. Continua il lavoro anche degli infortunati e oggi c'è una notizia positiva da Milanello. Apprende la redazione di MilanNews.it che Strahinja Pavlovic ha svolto tutto l'allenamento in gruppo, mentre Mike Maignan e Rafa Leao hanno continuato con l'allenamento individuale: il portoghese prosegue nel suo percorso di recupero ed il portiere ha svolto una sessione personalizzata sul campo.
DOVE VEDERLA UDINESE-MILAN
Udinese-Milan | BluEnergy Stadium, ore 20.45
TV: Dazn, Sky
Web: MilanNews.it
DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Doveri di Roma1
Guardalinee: Cecconi e Scatragli
Quarto uomo: Di Marco
Var: Meraviglia
Avar: Maresca
