Tegola per il Barcellona: rottura del legamento crociato per Gavi

Notizia durissima per il Barcellona e per la Spagna, nel corso della partita di ieri sera della nazionale iberica contro la Georgia, il giovane blaugrana Gavi ha abbandonato il campo in lacrime dopo un infortunio al ginocchio. Questa mattina la conferma del club del giocatore, riportata da Marca, Gavi ha subito la rottura del legamento crociato che lo terrà fuori dal campo per il resto della stagione e gli farà saltare, verosimilmente, anche gli Europei in Germania.