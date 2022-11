The Ankler - Nuovo fondo sportivo per RedBird: investimento da 1 miliardo

MilanNews.it

Secondo quanto riporta la testata online The Ankler, il fondo proprietario del Milan, RedBird Capital Partners, sarebbe in procinto di investire circa 1 miliardo di euro in un nuovo fondo sportivo che sarebbe guidato dall'ex presidente della CNN Jeff Zucker, con cui la proprietà americana sarebbe in trattativa. Si tratta solo dell'ultima trovata di Gerry Cardinale nel mondo dello sport dopo aver acquistato il Milan ufficialmente a fine agosto, aver rilanciato la lega di football americano XFL e essere entrata in partecipazione di SpringHill, società di produzione di LeBron James e Maverick Carter.