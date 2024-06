The Athletic - Newcastle a caccia di 40 milioni entro il 30: rischia penalizzazioni o blocco mercato

Ore frenetiche in casa Newcastle United, secondo quanto viene riportato in questi giorni dal The Athletic. Il club inglese, controllato per l'80% dal fondo Pif, infatti sta cercando in tutti i modi di incassare 40 milioni di sterline entro domenica 30 giugno per rientrare nei paletti della Profit and Sustainability Regulations (PSR), imposti dalla Premier League. Al momento, secondo quanto si legge nell'indiscrezione c'è il rischio che dal 1° luglio ci sia "un deficit nei loro numeri triennali cumulativi".

Per rientrare nei regolamenti del campionato, negli ultimi giorni il Newcastle sta cercando di vendere il talento 19enne gambiano Yankuba Minteh, acquistato l'anno scorso e girato in prestito al Feyenoord per questa stagione. Tra i tifosi dei Magpies c'era tanta attesa di vedere all'opera questo giovane che però potrebbe essere sacrificato per evitare penalizzazioni (come capitato quest'anno a Everton e Nottingham Forest) o peggio il blocco del mercato in entrata.