The Guardian - Tottenham, pronta offerta al Milan per avere subito Kessie

Il Tottenham, nel caso in cui dovesse definire la cessione di Tanguy Ndombele al PSG (sul francese erano segnalate anche Roma e Napoli), potrebbe muoversi concretamente per Franck Kessie. Lo riporta l'edizione odierna del The Guardian, che spiega come Conte e Paratici abbiano in programma un'offerta concreta al Milan per avere subito il centrocampista ivoriano. Kessie è uno dei primi obiettivi degli Spurs, che vorrebbero chiudere oggi per evitare aste al rialzo in estate quando sul giocatore, a parametro zero, si muoverebbero anche PSG, Manchester United e Barcellona.