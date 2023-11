Troppi infortuni, il Real Madrid allontana il responsabile dello staff medico

Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo "Marca", il Real Madrid ha deciso di separarsi da Niko Mihic, responsabile dello staff medico, a casua dei troppi infortuni rimediati dai blancos. Si interrompe così un rapporto iniziato nel 2017, a causa di un inizio di stagione particolarmente problematico per il numero di infortuni subiti e per la loro gestione, in particolare il caso di Arda Guler: nelle ultime settimane ci sono state tante vedute diverse su come gestire i problemi muscolari del gioiellino turco. Questo, sommato alle varie ricadute che nella passata stagione hanno tenuto fuori i vari Benzema, Alaba e Ceballos, hanno portato il Real alla decisione di allontanare Mihic.