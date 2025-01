Tutti pazzi per Dani Olmo: lo spagnolo però aspetta solo il Barcellona

vedi letture

Il Barcellona ha fatto di tutto e anche di più per riportare a casa Dani Olmo. Dopo aver sborsato ben 55 milioni di euro al Lipsia per ingaggiarlo in estate, dopo il trionfo agli Europei di Germania, il club catalano si è ritrovato con le mani legate e l'unica opportunità di iscrivere in campionato il trequartista spagnolo grazie all'infortunio a lungo termine di Christensen. Ma al secondo 'no' della Liga per il prolungamento della concessione data e con scadenza ormai avvenuta (31 dicembre), l'aria in casa blaugrana si fa tesissima.

Il sodalizio presieduto da Joan Laporta le sta provando tutte per iscrivere il giocatore, ma il rischio di non riuscirci è ancora alto e della questione se ne discute in tutta la Spagna. Nel frattempo, la posizione di Dani Olmo non è cambiata finora. Nonostante le tante voci che lo accostano a diversi club in Inghilterra (Manchester United, Manchester City, Arsenal), Italia (Milan) e Germania (Bayern Monaco e Lipsia), al momento aspetta solo il Barcellona.

A riferirlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui Dani Olmo vuole giocare per il Barcellona e, in questa fase della vicenda, non sta prendendo in considerazione trattative con nessun altro club. In futuro si vedrà.