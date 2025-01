West Ham, l'esonero di Lopetegui è in stand-by: lo spagnolo dirige l'allenamento

Nonostante le voci, diffuse nel weekend, di un Julen Lopetegui ad un passo dall'esonero dalla guida del West Ham, con l'ex Chelsea, Graham Potter, come primo candidato alla sostituzione, al momento di notizie ufficiali in merito non se ne registrano.

Tanto che, stando a quanto riportato da SkySports UK, il 58enne tecnico spagnolo nella mattinata di oggi ha regolarmente diretto la sessione di allenamento degli Hammers in vista del match del terzo turno di FA Cup che venerdì sera vedrà i londinesi affrontare l'Aston Villa in quel di Birmingham.

Per quanto riguarda, invece, Potter al momento non c'è alcun accordo con il tecnico di 49 anni o con altri tecnici interessati, ma anche l'Everton ha messo gli occhi su di lui nel caso in cui dovessero decidere di sostituire Sean Dyche.