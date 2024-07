35000 vecchi cuori mai senza il loro Milan. La tessera D 2052. United? Non ci credo! Marcos Alonso, Hummels, Bonaventura!!

Che bello! Con il mercato ancora fermo, ma sono certo che non sarà questo il Milan del 18 agosto, già trentacinquemila giovani e vecchi cuori hanno già rinnovato l’abbonamento. Io fra questi. Non ho mai dimenticato la gioia di salire con mio padre la scala che mi portava nei maestosi saloni del Circolo del Milan di Piazza Sant’Alessandro, dall'intenso profumo di boiserie.

Un signore, dietro una larga scrivania, apriva la sua elegante stilografica, poi scriveva, in bella grafia, D 2052-D 2054: il mio posto e quello di mio padre, in tribuna centrale. È sempre stato uno dei giorni più belli dell’anno. Quella tessera, con i numeri da 1 a 16 o 18, da forare domenica dopo domenica, rappresentava la chiave della felicità, quella che mi permetteva di vivere ancora tante emozioni che il Milan mi trasmetteva. È la stessa sensazione meravigliosa che certamente ha attraversato il cuore e la mente dei 35000 cari vecchi cuori. A loro, come a me, aumenta il battito quando vedono entrare quelle undici maglie di colore rossonero. Una emozione trasmessa dai loro papà e che hanno trasmesso ai loro bambini. Non importa quali giocatori li indossino, quali allenatore li guidi, quali dirigenti siano i responsabili del Club. Tutti sono passati e passeranno, mai però quelle undici maglie rossonere.

Il mercato ci regalerà probabilmente Emerson Royal, forse Fofana e/o André, magari Rabiot o, se preferite, Rabiot… magari!!! L’obbiettvo resta “Zic Zac“ Zirkzee. Rimango fiducioso perché non credo e non ho mai creduto alla concorrenza del Manchester United alle prese, come proprietà, con problemi finanziari se fosse vera l’indiscrezione che vede l dirigenti del Club invitare il personale non calcistico a licenziarsi in massa. Il Milan continua a parlare con l’entourage di Zirkzee, che sogna solo il Milan!!

Lasciatemi un sogno. Il Milan che perde Kjaer e Giroud, non volesse mai anche Florenzi, rischia di non avere giocatori che possano rappresentare grandi punti di riferimento nei momenti di turbolenza. Sul mercato degli svincolati sono liberi e pronti tre campioni che aumenterebbero la caratura della rosa. A sinistra un meraviglioso difensore, Marcos Alonso, 28 presenze nel Barcellona, non nel ”Pizza e Fichi”. Al centro Mats Hummels, titolare dei vice Campioni d’Europa. A centrocampo quel Giacomo Bonaventura che potrebbe essere il regalo di fine mercato firmato Ibra. Qualcuno invoca i giovani. Io quelli che mi aiutano a vincere. Marcos Alonso, Mats Hummels, Jack di Cuori… ma è cosi difficile?!??