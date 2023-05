Altra prestazione indecente. Campionato disastroso. Milan Leao dipendente

MilanNews.it

Un'altra sconfitta, l'ottava in un campionato a dir poco deludente. Forse sarebbe più corretto parlare di disastro, se sei la squadra campione d'Italia e, se va bene, sul campo arriverai quinta. Se (e sottolineo se) il Milan il prossimo anno farà la Champions League, sarà solo perchè la Juventus verrà penalizzata. Andatamento decisamente insufficiente, che nemmeno il raggiungimento delle semifinali in Europa può giustificare.

Oggi i rossoneri non hanno uno straccio di gioco: se manca Leao si costruisce poco o nulla e anche quando c'è il portoghese l'idea che in campo si vede è palla a lui e qualcosa succederà. Non va bene. L'espressione brillante del 'Piolismo' è un lontano ricordo, che quest'anno raramente si è visto. Ultimamente il Milan ha l'encefalogramma piatto, le gambe non vanno e i punti non arrivano. E' un peccato mortale non aver approfittato del passo falso della Lazio venerdì col Lecce e della sconfitta dell'Atalanta ieri con la Salernitana: se oggi la Roma vince col Bologna aggancia la squadra di Pioli e complica un piazzamento per la prossima Champions, pur sfruttando il caso Juve. Le premesse estive erano decisamente diverse. Perdere così con la terzultima è difficile da accettare, tra l'altro con il solito gol subito su palla inattiva: problema atavico del Milan. Che non sia ancora stato risolto è imbarazzante. Così come i punti persi contro le piccole, per via di una gestione delle forze da parte di Pioli a dir poco discutibile.

Il mercato estivo è sicuramente bocciato: ma così come l'ingresso di Thiaw è stato tardivo, viene da chiedersi se sia stato corretto che prima di ieri Adli abbia giocato solo 140 minuti. Non che abbia fatto chissà cosa, ma ha dato segnali di vita a differenza di molti compagni. Gestione strana, come quando a un certo punto veniva buttato nella mischia Bakayoko, o come l'accantonamento per mesi di Vranckx e Pobega. Ancor più grave è che una prestazione del genere si arrivata dopo l'imbarazzante derby di mercoledì: alla faccia della reazione. E' una squadra che fatica a uscire dai momenti negativi e in questo Pioli ha gravi responsabilità (oltre al fattore tattico). Parlare di rimonta martedì dopo una gara come quella di ieri potrebbe risultare anche ridicolo, anche se basterebbe segnare per primi per cambiare la partita. In estate andranno fatte valutazioni serie e, se serve, andranno prese anche decisioni forti. Capire chi è da Milan e chi non merita di restare. Un'analisi, questa, che dovrà riguardare tutti.