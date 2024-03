Arabi e inchiesta sul Milan. Aggiornamento del mercato fallimentare. Sviste clamorose. Che batosta!

vedi letture

Che caos attorno al Milan. In Italia sei più tranquillo se hai il bilancio in profondo rosso e hai milioni di debiti piuttosto che provare a condurre affari con compratori arabi. L’indagine sul Milan è partita per le voci su investori del Medio Oriente che potrebbero entrate nel club con quote di minoranza, da lì la perquisizione in sede e i sospetti che Elliott sia ancora dietro le quinte. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, le indagini sono in corso ma mediaticamente invece è già arrivata la sentenza: Milan colpevole e penalizzato la prossima stagione. Funziona così. Poi magari si scoprirà che non sono stati commessi reati o irregolarità, ma intanto l’immagine del club subisce un danno enorme.

L'altro filone dell'indagine riguarda l'impossibilità di Elliott di possedere quote di due club che partecipano a competizioni Uefa. Nello specifico Milan e Lille si erano addirittura affrontati nel 2020 nella fase a gironi di Europa League, quando Elliott era azionista di maggioranza del Milan. Nessuno dei due club è stato sanzionato dell'Uefa, che non ha riscontrato infrazioni al regolamento.

A proposito di compratori arabi. Sembra che l’indagine non abbia scalfito la voglia di alcuni investitori del Medio Oriente di entrare nel Milan con quote di minoranza: il club rossonero ha sempre un grosso appeal. Redbird terrà la maggioranza, sembra ormai chiaro, ma i continui viaggi di Cardinale e Furlani in quelle zone del mondo sono stati strategici nei mesi scorsi.

Aggiorniamo il mercato fallimentare del Milan. D’altronde da mesi diciamo che il Milan ha una buona squadra, ma non tutti sono dello stesso avviso (mancherebbe, viva il contraddittorio), però etichettarlo come fallimentare solo per partito preso non va bene. E allora aggiorniamo le statistiche e rinfreschiamo la memoria a qualcuno che non vedeva l’ora di dire “l’avevo detto”. Il Milan, con i giocatori acquistati nell’estate del 2023, ha segnato la bellezza di 40 gol e ha messo a referto 17 assist.

GOL PROVENIENTI DAGLI ACQUISTI ESTIVI:

TOTALE: 40 reti

Pulisic: 12, Loftus-Cheek 9, Jovic 8, Okafor 5, Reijnders 3, Chukwueze 3.

ASSIST DEI GIOCATORI ARRIVATI IN ESTATE:

TOTALE: 17 assist

Pulisic 8, Okafor 2, Jovic 1, Loftus 1, Chuku 1, Reijnders 3, Musah 1.

Marco Baroni, tecnico del Verona, si è scusato a fine partita, ma ormai il danno era stato fatto. Tutti si scusano ma intanto Theo Hernandez a Firenze non giocherà ed è un danno per il club. La svista arbitrale, ancora una volta è clamorosa. Il caos è stato scatenato dalla panchina dell’Hellas che ha frainteso l’esultanza di Hernandez chiedendo l’ammonizione al francese, purtroppo Theo era diffidato e ha preso un giallo pesantissimo. Bisogna stare attenti anche ad esultare, cartellini gialli che volano con estrema semplicità, da altre parti non è lo stesso.

Non c’è pace per Pierre Kalulu, alle prese con un nuovo infortunio. Dispiace tanto perché l’annata del francese è stata proprio sfortunata. Il difensore del Milan dopo il match contro il Verona ha riportato una distrazione del legamento collaterale mediale, una tegola importante perché i tempi di recupero potrebbero essere stimati in un mese e mezzo. Dunque il francese perderà quasi tutto il finale di stagione e la doppia sfida in Europa League contro la Roma nei quarti. Per Kalulu è una stagione da dimenticare, in quanto lo scorso 29 ottobre aveva riportato una lesione del tendine retto femorale sinistro e fu anche operato. Fino ad oggi ha giocato solo otto partite in tutta l’annata, e solamente tre da titolare.